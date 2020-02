Plee-backen en Plee-dates in aanloop naar Songfestival

Rotterdam moet de komende maanden echt uitstralen dat het Eurovisie Songfestival in de stad is. En de mensen in de stad moeten ook méé gaan doen.

Om die reden rijdt er een mobiel podium door de stad, waar mensen hun zangkwaliteiten kunnen tonen (en laten horen). "De slogan die bij het project hoort is 'niet zeiken, maar zingen'", zeggen initiatiefnemers Madje Vollaers van Studio VollaersZwart en Faye Ellen van Arttenders. "Het motto van het songfestival is 'Open up'. En waar ben je nu meer jezelf dan op de wc?"

En op die manier worden op het podium onder meer Plee-dates en Plee-backen georganiseerd op The Good Plees. "Ja, we zijn niet vies van een woordgrap", zeggen de twee dames.

De initiatiefnemers zijn nog wel op zoek naar iemand die het rijdende podium kunnen vormgeven. "Want hoe het eruit moet gaan zien, dat weten we nog niet", zeggen Vollaers en Ellen. "We zoeken grafisch ontwerpers, die het podium met ons willen maken. We willen ruimte laten voor een ontwerper om mee te denken. Het staat alleen vast dat we de wc gaan omarmen."