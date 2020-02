Waterschapsheffing stijgt fors na droogte en natte winter

De waterschapsbelasting gaat dit jaar fors omhoog. Gemiddeld stijgt in ons land de rekening van het waterschap met 4,5 procent. Mensen in het gebied Hollandse Delta (Dordrecht, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Eiland van IJsselmonde) en Rivierenland (Alblasserwaard) zien de rekening nog harder omhoog gaan, blijkt uit cijfers van het CBS.

De inkomsten van het waterschap Hollandse Delta stijgen van 167 miljoen euro naar 178 miljoen euro, dit jaar. Dat is een stijging van 6,5 procent. In Rivierenland gaan de inkomsten omhoog van 183 miljoen naar 193 miljoen euro. Ongeveer driekwart van de heffingen wordt betaald door huishoudens in het gebied. De rest komt voor rekening van boeren en bedrijven.

In Schieland en Krimpenerwaard (delen van Rotterdam, Lansingerland, Krimpenerwaard) gaan de inkomsten met 4,3 procent omhoog. In Delfland (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en delen van Rotterdam) zijn de inkomsten 'slechts' 1,2 procent hoger begroot.

De stijging van de lasten voor het waterschap is naar verhouding nergens lager dan in Delfland. Daar moet wel bij gezegd worden dat de rekening van het waterschap Delfland al tot de hoogste van Nederland behoorde.

Volgens het CBS komt de stijging doordat de natte winters en droge zomers hebben geleid tot extra kosten. In sommige gebieden is meer geld vrijgemaakt om de dijken te verhogen. Op andere plaatsen is extra geld nodig om de gevolgen van de droogte op te vangen.