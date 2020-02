Rotterdamse kapper deelt de intiemste verhalen van klanten

Ivan Winter is kapper in het centrum van Rotterdam. Soms heeft hij het gevoel dat hij ook therapeut is. Klanten vertellen hem de intiemste verhalen over hun privéleven. Die verhalen heeft hij vertaald in een theaterstuk.

"Ik hoor mannen die in de knoop zitten met hun seksualiteit, mensen die mentale problemen hebben of problemen in hun thuissituatie, maar gelukkig ook veel positieve verhalen", vertelt Ivan in zijn pop-up kapsalon in de Boomgaardsstraat, een zijstraat van de Witte de Withstraat.

Ivan: "De meeste gesprekken zijn voor mij inspirerend en ik wil een podium geven aan andermans verhalen." Dat resulteerde in een mix van hoorspel, theater en spoken word. Het publiek krijgt in de zaal een koptelefoon op.

Droogkap

"Ik ben dj en heb sound engineering gedaan in het verleden", zegt Ivan. "Ik vind het gewoon mooi om mensen honderd procent in het verhaal te zetten. Voor vrouwen is het hetzelfde als ze een droogkap op hebben. Dan zijn ze even afgezonderd van de omgeving."

Het theaterstuk Haar & Hem, verhalen uit de kappersstoel is vanavond te zien in Islemunda in Rotterdam-IJsselmonde.