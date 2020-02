Rijnmond-poll: meerderheid vindt het beangstigend dat jeugd met wapens op zak loopt

Aanleiding voor de poll is het groot aantal steekincidenten in de regio van de afgelopen tijd waar tieners bij betrokken zijn. Zo werd een 16-jarige jongen in Ridderkerk neergestoken door een 13-jarige schoolgenoot, ging het mis in Spijkenisse en was er een bloederige steekpartij in Rotterdam-Beverwaard.

Rijnmond sprak mensen op straat aan over dit onderwerp. "Vroeger vochten we met vuisten, niet met messen. Zo moet het blijven", zegt een voorbijganger. Hij spreekt jongeren in zijn wijk erop aan als hij ze met messen ziet, legt hij uit.

Veiligheid

Rijnmond-verslaggever Maurice Laparlière sprak de jonge Delly in Rotterdam-Zuid over het messengebruik onder jongeren. De jongen draagt soms zelf ook een mes op zak: "Door wat ik zie en door wat er hier gebeurt, wil ik geen risico lopen. Ik ben niet echt bang om dood te gaan; ieders tijd komt. Maar ik wil niet gestoken worden. Veel jongens die ik ken zijn gestoken. Ik vertel liever niet wanneer ik hem draag, maar ik heb een mes bij me als ik het gevoel heb dat het nodig is."

Hoogleraar jeugdcriminologie Frank Weerman van de Erasmus Universiteit zegt hierover: "Jongeren lezen berichten over steekpartijen en willen zich beschermen, maar het dubbele is dat als je een mes bij je hebt, het risico dat je gewond raakt groter is dan wanneer je het niet doet".