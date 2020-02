Jongen opgepakt voor overval op pizzakoerier

Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor een overval op een pizzabezorger, de avond ervoor. Zijn voorarrest is inmiddels met twee weken verlengd.

Dinsdagavond om 20.15 uur wilde een bezorger zijn pizza's afleveren op de Wuysterstraat in de Tarwewijk in Rotterdam. Daar sprak hij een jongen op straat aan met de vraag of hij de pizza's had besteld. Die trok meteen een mes en bedreigde de bezorger. Die moest zijn geld en de pizza's afstaan.

Lege dozen

Het onderzoek van het regionaal overvallenteam leidde tot de aanhouding van de 16-jarige verdachte. Hij werd thuis aangehouden in Rotterdam-Zuid. Daar werden ook lege pizzadozen gevonden.