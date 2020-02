KNVB gaat nog niet vooruitlopen op bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax

Tien jaar geleden leverde de finale tussen Feyenoord en Ajax problemen op, omdat bij duels tussen beide clubs al jarenlang geen uitsupporters aanwezig mogen zijn van de autoriteiten. Toen werd er besloten om een 'dubbele finale' af te werken, met een heenwedstrijd in de ArenA en een return in De Kuip.

"De finale staat altijd in het teken van toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal," zegt de KNVB in een reactie. "Ajax – Feyenoord is een van de vier mogelijke finales. We moeten met alle scenario’s rekening houden maar gaan nu niet publiekelijk vooruitlopen op één mogelijkheid. Vooral niet gezien de onvoorspelbaarheid soms in het bekertoernooi. Dus laten we vooral eerst genieten van de halve finales."

Feyenoord speelt zijn halve finale op donderdag 5 maart, thuis tegen NAC Breda. De avond ervoor gaat Ajax op bezoek bij FC Utrecht.