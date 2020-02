Mannen uit Rotterdam en Maassluis opgepakt voor uit de hand gelopen drugsdeal

Twee mannen uit Rotterdam en Maassluis worden in verband gebracht met een schietpartij in Amsterdam, afgelopen zomer. Ze zijn vorige week opgepakt, samen met een man uit België.

Bij de schietpartij in Amsterdam op 15 juni vorig jaar raakte een 27-jarige man zwaargewond. Volgens de politie was het waarschijnlijk een uit de hand gelopen drugsdeal.

De recherche heeft de signalementen van de verdachten verspreid in de rest van het land. Daarbij werden ook namen en bijnamen genoemd. In de periode daarna zijn drie verdachten opgepakt.

Lang had de politie het idee dat er nog een vrouwelijke verdachte bij de drugsdeal betrokken was. Zij meldde zich eind vorige maand bij de politie, via haar advocaat.

De vrouw is gehoord door de recherche, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Enkele dagen later werden de Rotterdammer, de man uit Maassluis en de Belg gearresteerd.

Bij huiszoekingen vond de politie ook nog een vuurwapen. Er wordt nu onderzocht of dit wapen is gebruikt bij de drugsdeal.