Sparta zonder Ache, maar met Pinto tegen FC Groningen

Trainer Henk Fraser van Sparta kan zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen geen beroep doen op Ragnar Ache. De aanvaller, die net hersteld was van een hamstringblessure, viel dinsdag tegen ADO Den Haag opnieuw geblesseerd uit. Tegen FC Groningen is hij er in ieder geval niet bij.

Verder is iedereen bij Sparta inzetbaar. Dat betekent dat Mica Pinto, die er tegen ADO niet bij kon zijn, ook weer kan spelen. Mohamed Rayhi heeft zijn schorsing na zijn rode kaart (2x geel) tegen FC Twente erop zitten en begint zo goed als zeker weer in de basis.

Eerder dit seizoen verloor Sparta in Groningen in een memorabele wedstrijd met 2-0. Sparta kreeg zelf diep in de tweede helft een strafschop op de stand van 0-0, maar Bryan Smeets wist de penalty niet te verzilveren. Doelman Tim Coremans kreeg na het uitdelen van een kopstoot aan Kaj Sierhuis de rode kaart.

Sparta is thuis bezig aan een sterke reeks. Alleen FC Utrecht en Ajax wisten tot nu toe dit seizoen te winnen op het Kasteel. De wedstrijd tussen de nummer 11 en 8 uit de eredivisie begint zondag om half drie en is live te beluisteren via Rijnmond Sport.