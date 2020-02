Esther Vergeer werd in een half jaar moeder en ernstig ziek: 'Het leven is knetterhard'

Het is een rare week voor Esther Vergeer, de toernooidirecteur van het ABN AMRO Wheelchair Tournament. Ze is deze week volop aan het werk, hoewel ze een roerige tijd achter de rug heeft. De geboorte van dochter Jinte geeft kracht in de periode dat ze borstkanker kreeg. 'Het leven is knetterhard.'

Vorige week kreeg Vergeer nog een chemokuur. Maar zij wil zich niet alleen patiënt voelen. Gelukkig is er alle medewerking voor haar. "Ik ben heel blij dat de oncoloog met mij meedenkt", zegt Vergeer in Ahoy. "Het is zo gepland dat ik mij deze week goed voel en dat is ook zo. Ik hoef ook niet behandeld te worden als zielig vogeltje, maar het is wel prettig dat er begrip is als ik een keer een avond eerder weg ga."

"Ik kom in mijn dagelijks leven genoeg dingen tegen waarbij het tegenzit. Letterlijke en figuurlijke drempels. Onderhand weet ik wel hoe ik daarmee om moet gaan. Die knop kon ik dus snel omzetten. 'Ok, dit is de situatie. Heel vervelend. Maar we kunnen het genezen. In de actiestand en door.'"

"Niet dat ik er niet verdrietig om ben. Natuurlijk is het heel vervelend. En als ik thuis op de bank zit, moet ik ook wel eens huilen. Denk ik: 'Waarom ik dan nu weer? Ik heb helemaal geen zin om de strijd aan te gaan, want ik ben al klaar met vechten.' Dat moet ik ook toelaten. Maar ik moet er niet in verzinken."

Jinte

Sinds een half jaar is dochter Jinte in het leven gekomen van Esther Vergeer. "Supermooi. Ze is deze week voor het eerst omgedraaid van buik naar rug en terug." Het zijn momenten die Vergeer extra houvast geven in deze lastige tijd. "Het moederschap heeft ook al heel veel moeite gekost. Uiteindelijk konden wij dan eindelijk burgerlijk ons leventje gaan leiden. Huisje, boompje, beestje. En dan vijf maanden later krijg je deze boodschap. Het leven is knetterhard."