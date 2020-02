A20 naar Gouda dicht na ongeluk

De A20 richting Gouda is ter hoogte van de Spaanse Polder dicht. De weg is afgesloten nadat iemand met de auto is gecrasht na onwel te zijn geworden.

Verkeer richting Den Haag krijgt het advies via de A4 te rijden. Verkeer richting Utrecht wordt geadviseerd om te rijden via de Beneluxtunnel, over de A4 en de A15. Het is niet bekend wanneer de weg weer open kan.