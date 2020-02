Rotterdam verzet muren

Je weekend begint zaterdag om 08:00 uur met Chris Natuurlijk over het redden van zeldzame muurvarens in Rotterdam, ecologisch boeren en tuinieren in de stad, de geschiedenis van Chinezen in Paramaribo en een spannende thriller uit Rotterdam.

De Botanische Tuin Afrikaanderwijk is sinds kort in het bezit van een muur met zeldzame varens. De varens zijn met muur en al verhuisd van de Westewagenstraat in het centrum van de stad naar de tuin in Rotterdam-Zuid.

Tuinvrouwen Astrid Priester en Melitta van Bracht vertellen in Chris Natuurlijk niet alleen over de zeldzame steenbreekvaren die van de sloophamer is gered, maar ook over de plannen om meer hommels en andere wilde bijen naar de tuin te trekken.

Meeleven met de natuur

Leef mee met de natuur, dat is het motto van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren). Stadsboerin Marlen Arkesteijn is lid in Rotterdam. Chris Natuurlijk zoekt haar op bij Natuurtalent in Rotterdam-Schiebroek waar zij groenten, kruiden en bloemen verbouwt. Op de jaarbijeenkomst van Velt Rotterdam op 15 februari, zijn er lezingen, waaronder die van de Rotterdamse stadsboerin. Het 3500ste lid van Velt Nederland woont in Rotterdam en dat wordt gevierd met het planten van een boom.

In van God verlaten oorden

Carla Tjon is de schrijfster van het derde boekje in een serie van Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam-Katendrecht over de betekenis van verhalen. In ' In van God verlaten oorden ' beschrijft Tjon de geschiedenis van de Chinese gemeenschap in Suriname.

Chris Natuurlijk spreekt de schrijfster over haar essay in hotel Atlanta in Rotterdam.

De slag in het Kralingse Bos

Schrijfster Esther Vermeulen is te gast in Chris Natuurlijk om te praten over haar nieuwe detectiveroman De slag in het Kralingse bos. Een vechtpartij in het Kralingse Bos, een achtervolging door het Erasmus MC en tussendoor nog een borrel in de voetbalkantine bij de Kuip. Het achtste deel in de boekenserie BureauMarit , over de Rotterdamse detective Marit Johansen, is zo Rotterdams als het maar kan.

Luister zaterdag 15 februari van 08:00 tot 09:00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.