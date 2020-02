RET wil zwartrijders met kinderkaartje pakken

Sinds kort heeft de RET nieuwe ov-chiplezers in de bus. Die laten op de scanner ook zien met welk vervoersbewijs iemand reist.

Zo zag een chauffeur op lijn 56 dat in Vlaardingen twee personen incheckten met op hun ov-chipkaart een kinderkaartje. De bestuurder kon echter niet ingrijpen. "Een buschauffeur heeft niet de bevoegdheid om iemand die heeft ingecheckt, uit de bus te zetten. Hij kan alleen iemand verzoeken om het voertuig te verlaten", vertelt een RET-woordvoerder.

Het gaat om reizigers die op hun persoonlijke ov-chipkaart opzettelijk een verkeerde geboortedatum hebben neergezet. Daardoor lijkt het alsof ze nog niet 4 jaar zijn. Daardoor mogen ze gratis reizen.

Translink, het bedrijf dat de ov-chipkaart maakt, zegt te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen. Ouders die bijtijds hun bijna vierjarige peuter van een vervoersbewijs willen voorzien, kunnen nu nog een kind vanaf 3 jaar en 7 maanden van een ov-chipkaart voorzien.

Misbruik

"Het is een stukje service", legt de woordvoerder van Translink uit. "We overwegen nu of we die leeftijd kunnen aanpassen om misbruik te voorkomen. En laat het duidelijk zijn, mensen die met zo'n kaart reizen, riskeren niet alleen een boete. Ze zijn ook hun kaart kwijt."

De RET hoopt de 'zwartrijders' snel te pakken. Volgens een woordvoerder speelt het probleem alleen in Vlaardingen en op kleine schaal. "We hebben camerabeelden verzameld. Ook doen we extra inzet om die reizigers te kunnen pakken."