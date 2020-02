Rotterdammer vast voor vier overvallen in twee weken

De verdachte wordt onder meer gelinkt aan een gewapende overval op een supermarkt in Rotterdam-IJsselmonde. De man zou daar de caissière met een vuurwapen hebben bedreigd en met geld uit de kassa op de vlucht zijn geslagen.

De tweede overval was op een drogist aan de Goudsesingel. Een dag later zou hij een tankstation aan de Vredenoordkade hebben overvallen. Daar bedreigde hij een medewerker met een steeksleutel en vertrok hij met geld uit de kassalade.

De vierde overval was eerder deze week. De man kwam dinsdagavond een supermarkt aan de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen binnen en bedreigde het personeel met een schroevendraaier.

De werkwijze bij de overvallen kwam steeds overeen, meldt de politie. Uit onderzoek kwam de 38-jarige verdachte naar voren. Hij kon donderdagavond worden aangehouden, toen hij op het punt stond in een eerder gestolen auto te stappen. De auto is in beslag genomen.