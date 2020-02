Busreizigers betalen opnieuw te veel geld door nieuwe incheck-apparatuur

De RET heeft opnieuw te veel in rekening gebracht bij reizigers. Ditmaal gaat het om een deel van de reizigers die uitstappen op eindpunten van buslijnen. Het ov-bedrijf weet nog niet hoeveel reizigers zijn benadeeld en om hoeveel geld het gaat. De RET noemt de fout 'kinderziektes' bij nieuwe in- en uitcheckapparatuur.

In december hebben veel RET-bussen nieuwe incheck-kastjes gekregen. De RET gaat bekijken wat er precies is misgegaan en hoeveel passagiers te veel hebben betaald. Als dat duidelijk is, krijgen ze net als de vorige keer het te veel betaalde geld terug.

De vorige keer ging het om ruim twintigduizend reizigers en tienduizenden euro's. Dat is inmiddels afgehandeld.



De fout viel onder anderen reiziger Stephan op, die merkte dat zijn ritprijzen steeds verschilden, soms wel met 25 cent per rit op precies dezelfde route. Per maand betaalde hij ruim vijf euro te veel. De apparaatjes in de bus rekenden ook andere prijzen dan ov-website 9292.nl aangeeft.

De RET laat weten dat het dit keer om een ander soort storing gaat dan de vorige keer. "We balen ervan, we vinden het vervelend voor onze reizigers, maar we doen er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen", zegt de woordvoerder van het bedrijf.