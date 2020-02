Opnieuw tweetal vast voor dodelijke schietpartij Schiedam

De schietpartij was op 28 december in een huis aan de Boomgaardstraat. Hulpdiensten vonden daar de zwaargewonde man uit Rijswijk. Hulp mocht niet meer baten.



Uit onderzoek bleek dat drie mensen het huis na de schietpartij hadden verlaten. Over een afstand van ruim vierhonderd meter liep een bloedspoor, waardoor het vermoeden bestond dat één van hen gewond was geraakt. Van de drie zijn camerabeelden getoond.

Twintig rechercheurs hebben de zaak in onderzoek. De 41-jarige bewoner werd een maand geleden opgepakt. Een week later werd een tweede verdachte aangehouden: een 31-jarige man uit Den Haag. Zij zitten beiden nog vast. De derde verdachte die op camerabeelden te zien is, is nog niet gepakt.

De twee mannen die woensdag zijn opgepakt, komen uit Deventer en Schiedam. Zij worden ervan verdacht de eerder opgepakte verdachten te hebben opgepikt met een auto in de Ooievaarssteeg. Zij zijn donderdag vrijgelaten, maar blijven wel verdacht.