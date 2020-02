Ruzie over diefstal leidde tot steekpartij Gemini College Ridderkerk, slachtoffer is thuis

De steekpartij bij het Gemini College in Ridderkerk was het gevolg van een ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer over een diefstal. Dat heeft burgemeester Anny Attema gezegd tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdag. Bij de steekpartij raakte een 16-jarige jongen uit Alblasserdam levensgevaarlijk gewond. Hij is inmiddels weer thuis.

Attema beantwoordde tijdens de raadsvergadering vragen van onder meer 18PLUS over de steekpartij op 31 januari. Een 13-jarige leerling uit Rotterdam stak in de Prinsenstraat, pal tegenover de school, in op een 16-jarige medeleerling.

Over de toedracht van de steekpartij en de achtergrond van verdachte en slachtoffer, is tot nu toe niet veel bekendgemaakt door justitie. Ook Attema bleef summier vanwege de privacy. "Twee jongens krijgen ruzie over iets wat gepikt zou zijn. En het komt aan op een vechtpartij waarbij uiteindelijk een van de jongens een mes trekt en de ander overhoop steekt."

Verdachte bekend bij instanties

Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond, maar overleefde door snel ingrijpen van een aantal leerkrachten. Hij is inmiddels weer thuis, is het enige wat Attema er over kwijt wil. Over de 13-jarige verdachte zegt ze het volgende: "Ja, hij was bekend bij de instanties, maar daar kan ik niet meer over zeggen."

De burgemeester vindt het incident wel passen in een zorgwekkende trend. "Dat zo'n jonge jongen met zo'n mes rondloopt, maakt dat wij dit linken aan de messenhype." Eerder vertelden medescholieren dat er gestoken zou zijn met een machete, een mes met een lemmet dat al gauw 40 centimeter meet.

Messenverbod en preventief fouilleren

Tijdens de raadsvergadering dienden 18PLUS en Leefbaar Ridderkerk een motie in die door vijf andere partijen werd mede-ondertekend. De motie werd vrijwel unaniem aangenomen. De raad vraagt via de motie om zo snel mogelijk een messenverbod in te stellen in Ridderkerk. Ook wil de raad dat in overlastgebieden preventief gefouilleerd kan worden. De raad vraagt het college zo snel mogelijk de plaatselijke politieverordening aan te passen om het messenverbod en preventief fouilleren mogelijk te maken.

Messencultuur

Rijnmond bracht deze week aan het licht dat onder jongeren het bezit van een steekwapen heel normaal wordt gevonden. Opvallend veel jonge kinderen zijn bij steekincidenten betrokken.

Zo werd een zeventienjarige jongen in zijn been gestoken in Spijkenisse. Een zeer bloederige steekpartij in Rotterdam-Beverwaard. Een dertienjarige jongen die een zestienjarige schoolgenoot in Ridderkerk in levensgevaar bracht met een machete.

In dit interview legt Delly uit dat hij onder meer een mes besloot te dragen om zichzelf te beschermen. Hoogleraar jeugdcriminologie Frank Weerman vertelde dat het juist erg gevaarlijk is om om die reden een mes te dragen.