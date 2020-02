Statushouders rijden ouderen door het Kleiwegkwartier

Gratis van A naar B en weer terug in een klein elektrisch autootje, een zogenaamde IYYO? Dat kan in het Kleiwegkwartier in Rotterdam. Re-integratiebedrijf BAM komt daarmee omwonenden tegemoet, nu de Kleiweg al sinds augustus open ligt.

De RET is al maanden bezig met het vervangen van alle tramrails. Ook krijgen de haltes een intensieve opknapbeurt. Het gevolg is dat tot zeker half maart tramlijn 8 eruit ligt. Om de lasten voor bewoners te enigszins te verlichten, heeft de RET het re-integratiebedrijf BAM Nederland ingehuurd. BAM is geen traditioneel transportbedrijf, maar probeert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met mobiliteitsprojecten verder te helpen.

In het Kleiwegkwartier gaat het deze maanden vooral om statushouders die rondrijden in de elektrische karretjes. "In dit geval zitten er mensen uit Syrië en iemand uit Irak achter het stuur", legt Sjaak Smeins van BAM Nederland uit. "Zij zitten in het re-intergratietraject."

Volgens Smeins worden ze door het 'taxi'-werk in de elektrische autootjes taalvaardiger en socialer. "Ook krijgen ze het idee dat ze met iets goed bezig zijn. Op deze manier proberen we ze naar werk te begeleiden."

Binnen tien minuten een chauffeur voor de deur

IYYO-gebruikers hoeven alleen maar te bellen en er staat binnen vijf tot tien minuten een chauffeur voor de deur. Die brengt ze bijvoorbeeld naar de kapper, de winkel of het ziekenhuis.

Azad Hamoe uit Syrië is zo'n IYYO -chauffeur. Hij rijdt al sinds eind vorig jaar met veel plezier door het Kleiwegkwartier. "Ik vind het heel leuk werk. Vooral het praten is goed voor mijn taal", merkt hij.

Smeins merkt dat vooral ouderen uit de buurt de karretjes benutten. Mevrouw Mout is blij met de IYYO's en maakt er dan ook graag en veel gebruik van. "Ik hoef maar te bellen, hij komt mij halen en brengt mij naar het ziekenhuis. En als ik klaar ben, komt hij mij weer halen. Dat is zo prettig!"

"Normaal gesproken zijn er andere organisaties die ze kunnen bellen om ze op te halen, maar dat kan soms was langer duren. Maar omdat wij in zo'n klein gebied actief zijn, krijgen zij het gevoel dat ze op elk moment overal naartoe kunnen", zegt Smeins.

Naar verwachting rijden de IYYO's nog tot mei rond in het Kleiwegkwartier.