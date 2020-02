Justitie blundert met informatie over terreurverdachte

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft per ongeluk gevoelige informatie in een onderzoek naar een terreurverdachte naar buiten gebracht. Met een persbericht over de 50-jarige man uit Vlaardingen, werd een interne mailwisseling naar buiten gebracht.

Medewerkers van het OM en de politie overleggen in de mailwisseling over wat er wel en niet naar buiten mag worden gebracht in het persbericht. Zo wordt de achternaam van de verdachte en de naam van het onderzoek vermeld. Ook de naam van de Libische organisatie waar de verdachte bij betrokken zou zijn, staat in de e-mail.

Justitie brengt nooit volledige namen van verdachten naar buiten, om het onderzoek niet in gevaar te brengen en verdachten te beschermen.

Het is niet de eerste keer deze week dat justitie de fout in gaat met gevoelige informatie. Onlangs werd bekend dat justitie voor de derde per ongeluk foto's van kroongetuige Nabil B. had verspreid. Die foto's kwamen zo onder meer bij advocaten van de verdachten terecht.

Justitie noemt het een pijnlijke vergissing en betreurt enorm dat dit naar buiten is gekomen.