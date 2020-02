Busta in thriller langs Sinner, Auger-Aliassime, Monfils en Krajinovic winnen ook

Pablo Carreno Busta heeft de halve finales bereikt van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Spanjaard was in een prachtige partij nipt te sterk voor Jannik Sinner. Het werd 7-5, 3-6 en 7-6 voor de nummer dertig van de wereld.

De pas 18-jarige Sinner gaf Carreno Busta goed partij in de eerste kwartfinale die 2 uur en 45 minuten duurde. De Italiaan verloor de eerste set, maar trok de stand in set twee weer gelijk. In de beslissende derde set had Carreno Busta de beste papieren na een snelle break, maar Sinner vocht zich terug in de wedstrijd.

In de tie-break kreeg hij zelfs matchpoints, maar die benutte hij niet. Dat deed Carreno Busta, die eerder in de set al matchpoints had gekregen, uiteindelijk wel. Het werd 8-6 in de tie-break voor de Spanjaard.

In de halve eindstrijd neemt Carreno Busta het op tegen Felix Auger-Aliassime. De 19-jarige Canadees won van Aljaz Bedene met 6-4 en 7-6.

Monfils en Krajinovic ook door

Gaël Monfils is vrijdag ook doorgedrongen tot de halve finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Fransman versloeg Daniel Evans uit Groot-Brittannië in twee sets: 7-6 en 6-2.

Monfils neemt het morgen op tegen de Serviër Filip Krajinovic. Hij rekende af met de Rus Andrey Rublev. In twee sets was het in Rotterdam gedaan: 7-6 en 6-4.