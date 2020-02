Rotterdamse politiek wil maatregelen tegen messen

Grofweg zijn er twee wegen om wat te doen aan het geweld, concluderen Leefbaar Rotterdam, VVD, PvdA en Denk. Een harde, repressieve aanpak en een meer 'softe', menselijke. Je hebt beide nodig, daar zijn ze het over eens, maar de precieze balans is onderwerp van debat.

Bezit aanpakken

Een rondgang door het stadhuis leert dat Leefbaar als eerste stap het bezit van een mes veel harder wil aanpakken. Joost Eerdmans: "Ik denk dat de strafdreiging van een mes momenteel te laag is. Jongeren moeten weten: als ik een mes bij me heb, ga ik een flinke straf krijgen. We denken aan een celstraf van een jaar."

Ook de VVD wil een stevige aanpak. Fractievoorzitter Vincent Karremans: "Je moet zorgen dat je op middelbare scholen vaker de kluisjes controleert, meer preventief fouilleert op straat en ook eens gaat kijken naar het verbieden van meer messen. De jongeren lopen rond met messen, die je zo kunt kopen in de winkel."

Onveilige bubbel

Bij de PvdA en Denk gaan de gedachten in eerste instantie uit naar het creëren van een klimaat waar het dragen van een mes abnormaal is. "Ik vind het heel zorgelijk dat onze jongeren zich zo onveilig voelen, dat ze het idee hebben dat ze zichzelf moeten bewapenen", zegt PvdA-raadslid Steven Lammering.

"We moeten de jongeren uit die onveilige bubbel halen. Dat moeten we met z'n allen doen: politiek, gemeente, scholen, politie."

Stephan van Baarle van Denk: "We moeten ouders ondersteunen en ze in de opvoeding duidelijk maken dat een wapen niet normaal is. Ik ben verder voorstander van een grootschalige campagne. Daarin moeten rolmodellen van de jongeren een grote rol gaan spelen. Denk aan jongens uit de buurt die het gemaakt hebben. Deze incidenten zijn om misselijk van te worden."