Hulpdiensten rukken massaal uit voor melding vrouw in het water

Aan de Lloydkade in de Rotterdamse wijk Schiemond zijn hulpdiensten vrijdagavond massaal aan het zoeken naar een vrouw die mogelijk in het water terecht is gekomen.

Een ooggetuige zag een andere vrouw op de kop van de Lloydkade en Kratonkade staan. Toen ze even later nog een keer keek, was de vrouw ineens weg. De getuige sloep daarop alarm. Het is niet zeker dat de vrouw inderdaad in het water ligt.

Naast de brandweer, ambulances, helikopters, duikers en boten, is ook een droneteam van de brandweer aanwezig.