Dordtse volkszangeres viert valentijn: 'telefoon staat roodgloeiend'

En hoe. Haar stemgeluid klonk in huiskamers in het hele land. Sindsdien is haar agenda gevuld met optredens. "Ik mag het hele land door. Mijn telefoon staat roodgloeiend", vertelt ze in het programma To Do, dat elke woensdag wordt uitgezonden op TV Rijnmond.

Veel van de optredens die ze geeft zijn besloten, maar op Valentijnsdag wordt dat anders: dan is ze te zien in Nieuwerkerk aan den IJssel. "Een leuk podium en mensen zijn welkom om te komen. De entree is gratis. Ik ga een knaloptreden geven met lekkere soulnummers. Lekker knuffelen met elkaar!'

Marleen Biemans is vrijdagavond te zien in eetcafé Rustwat in Nieuwerkerk aan den IJssel.