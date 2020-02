Voormalig zangeres K-Otic: 'Heftig en moeilijk om aan de bak te komen'

De Rotterdamse zangeres Rachel Kramer, die bekend werd als lid van de popgroep K-Otic, droomde de laatste jaren van een leven in de Amerikaanse stad Nashville. Ze nam er zelfs een heel album op, maar keerde daarna toch weer terug naar Nederland en woont ook weer gewoon in de regio. Het maken in Amerika blijkt niet makkelijk.

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Dit weekend treedt ze op in Theater de Stoep in Spijkenisse, in een show waarin de muziek van Nashville helemaal centraal staat.

"Die stad ademt muziek. Iedereen speelt muziek, of zingt, of maakt er liedjes! Zelfs diegene die je je koffie brengt, of je taxichauffeur", zegt ze in het programma To Do op TV Rijnmond. "Een tijd lang droomde ik er van om daar te wonen. Ik heb er niet alleen in de studio gezeten, maar ook in alle kroegen en cafés om muziek te horen. "

Toch liet ze haar droom varen. "Het is daar nog heftiger en moeilijker om aan de bak te komen, maar ik kan in Nederland van de muziek leven."

Vrijdagavond deelt Kramer het podium met een Amerikaanse zangeres, Jordyn Mallory. Zij wordt 'Little Dolly Parton' genoemd en trad al op met Parton zelf.

De theatershow 'Nashville, Tennessee' is vrijdagavond te zien in Theater de Stoep in Spijkenisse. Voor de show zijn geen kaarten meer te koop. Wel is er een wachtlijst.