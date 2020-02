Excelsior speelt gelijk in knotsgek duel: 3-3

Excelsior heeft vrijdagavond met 3-3 gelijkgespeeld tegen Jong AZ. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen kwam op een 2-0 achterstand, maar kon die omzetten in een 3-2 voorsprong. Daarna maakte Jong AZ nog wel gelijk.

Na meer dan een half uur spelen waren het de beloften van AZ die op voorsprong kwamen. Joerie Church was verantwoordelijk voor de eerste treffer: 0-1. Dat was ook meteen de ruststand in het Van Donge & De Roo Stadion.

Vijf minuten na rust was het opnieuw raak voor de Alkmaarders. Dit keer was het Richonell Margaret die kon scoren: 0-2. Excelsior kon zich daarna knap herstellen. Het kwam via Rai Vloet eerst op 1-2 en Elias Mar Omarsson maakte een kwartier voor tijd zelfs gelijk.

De mooiste treffer kwam op naam van Ahmad Mendes Moreira. De middenvelder van Excelsior schoot een vrije trap weergaloos binnen: 3-2. Snel daarna was het de Portugees Félix Correia die weer roet in het eten gooide voor de thuisploeg: 3-3.

In de laatste minuut miste Jong AZ nog een strafschop via Thijs Oosting. Daardoor bleef het bij zes treffers in Kralingen.

Excelsior heeft na 26 wedstrijden nu 41 punten verzameld en bezet de zevende plek.

Scoreverloop

33' 0-1 Joerie Church

51' 0-2 Richonell Margaret

53' 1-2 Rai Vloet

75' 2-2 Elias Mar Omarsson

81' 3-2 Ahmad Mendes Moreira

83' 3-3 Félix Correia