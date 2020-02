Sportschoolhouder cel in na handel in geneesmiddelen

De eigenaar van een sportschool aan de Straatweg in Rotterdam moet zeven maanden de gevangenis vanwege de handel in geneesmiddelen. Een andere verdachte kreeg vier maanden cel opgelegd.

De 58-jarige man en de 54-jarige man, die ook in de sportschool actief was, werden in oktober door de politie aangehouden op verdenking van handel in geneesmiddelen. Daarnaast werden bij een huiszoeking twee vuurwapens, munitie en een hoeveelheid harddrugs gevonden.



De sportschoolschouder kreeg ook een taakstraf van 180 uren opgelegd.

Burgemeester Aboutaleb heeft de sportschool begin december 2019 voorlopig voor drie maanden gesloten.