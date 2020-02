Politie, brandweer en ambulance zijn vrijdagavond met spoed naar de Rotterdamseweg in Ridderkerk gereden. Daar lag een auto op de kop in de sloot.

Aangekomen werd niemand in of naast de auto aangetroffen. Hoe de auto in de sloot is beland, is daarom nog een raadsel. Uit voorzorg was ook een traumahelikopter die kant op gevlogen.

Onderzoek op basis van het kenteken moet nu uitwijzen van wie de auto is.