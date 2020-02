Natuur grote inspiratiebron voor dichtdebuut Frédérique Spigt

"We zijn niks zonder de natuur. Mensen realiseren zich dat vaak niet", zegt de Rotterdamse zangeres en actrice Frédérique Spigt in de Rijnmond-talkshow Woorden & Daden. Ook in haar dichtdebuut 'Misantroop', dat sinds vorige week te koop is, speelt de natuur een grote rol.

"Je krijgt het allemaal cadeau, die vogels en planten", zegt Spigt. Hoe ze de liefde voor de natuur opdeed, weet ze niet. Maar dat het er al van jongs af aan in zat, is zeker. "Ik wilde toen altijd al knuffeltjes van paarden en honden. Dat zat er vroeg in."

Maar ook tegenwoordig is ze veel met de natuur bezig. In het tv-programma Fauna en Gemeenschap, dat jaren geleden werd uitgezonden op TV Rijnmond, ging ze op zoek naar natuur in de stad. Mét Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

"Die is niet goed hoor, die weet alles. Ik heb veel van hem geleerd."

Woorden & Daden wordt zaterdag om 17:00 uur uitgezonden op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald. Sander de Kramer presenteert de talkshow.