Sjinkie Knegt terug op het ijs in Dordrecht: 'Het is allemaal weer nieuw'

Na ruim vierhonderd dagen zonder competitie maakte shorttracker Sjinkie Knegt vrijdagavond in Dordrecht zijn rentree op het ijs. Daarmee is de 30-jarige meervoudig wereldkampioen definitief terug, na zijn ongeluk met een houtkachel begin vorig jaar.

"Ik wist na ruim vierhonderd dagen niet meer hoe het was om met wedstrijdspanning te rijden", vertelt Knegt kort na de relay in de ijshal van de Sportboulevard. "Normaal was ik altijd best wel zeker van mijn zaak, nu is het allemaal weer even nieuw. Dat is wel wennen. Ik moet alles weer een klein beetje ontdekken."

"Mensen wensen me allemaal het beste, dat is mooi. Ik geloof wel dat iedereen heel blij is dat ik er weer bij ben, dus ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten. Dat lukt wel aardig."

Ook Suzanne Schulting, in 2018 nog winnaar van een gouden medaille op de Olympische Winterspelen, is blij met de terugkeer van Knegt. "Het is een speciale avond omdat Sjinkie terug op het ijs was. Je merkte dat het publiek helemaal los ging."

Bekijk boven dit bericht de volledige interviews met Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting.