Martijn Krabbendam over Feyenoord: 'Een lamgeslagen ploeg zó tot leven wekken: ongekend'

"We hebben natuurlijk geen glazen bol. Het dieptepunt qua voetbal was natuurlijk de wedstrijd tegen Ajax in de ArenA. Je was opgenomen als je dan had gezegd dat het nu zó goed zou gaan. Dat was niet te bevroeden", zegt Martijn Krabbendam op Radio Rijnmond.

Aan de goede prestaties van de Rotterdammers lijkt geen einde te komen. "Het zegt heel veel over het karwei dat Advocaat aflevert met zijn staf. Dat is hartstikke knap. Een lamgeslagen ploeg zó tot leven wekken, dat heb ik maar weinig gezien.

Ik heb wel eens vaker gezien dat een trainerswissel goed uitpakt, maar op deze manier, dat is ongekend. Het is met min of meer dezelfde trainersgroep, het feit is wel dat ze nu fitter zijn dan toen Jaap Stam ermee aan de slag ging. Maar Advocaat zoekt gewoon een speelwijze die veel beter bij de groep past."

