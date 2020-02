'Ik ga niet meer naar openbare ruimtes om racisme te mijden'

"Viruslijer, jullie besmetten ons", "spleetoog" of "ga het land uit". Het is maar een greep uit de racistische opmerkingen die Chinezen en andere mensen met een Aziatisch uiterlijk dagelijks naar hun hoofd krijgen. Sinds de uitbraak van het coronavirus is dat racisme meer zichtbaar dan ooit.

Meng Li, Yenyen Chau en Didi Sit hebben alle drie Chinese roots. Het racisme loopt hen de spuigaten uit. Het is volgens hen ontzettend belangrijk dat er eens goed over deze kwestie wordt nagedacht en gesproken.

Racisme ten top

De racistische incidenten waar Meng over hoort, maken hem heel boos. "Het doet mijn bloed af en toe echt koken." Ook Yenyen en Didi zijn woedend. "Ik ben echt teleurgesteld. Het is van de zotte dat dit kan in Nederland", zegt Yenyen.

De negatieve houding van mensen tegenover Aziaten is volgens de drie goed merkbaar. Meng: "Je ziet wel de blikken af en toe op straat. Of als ik in de tram even kuch, dat mensen toch wel hun wenkbrauwen optrekken of om zich heen kijken."

Yenyen voelt zich helemaal niet meer op haar gemak in het openbaar. "Ik ga niet meer naar openbare ruimtes, om racisme te vermijden."

Aangeslagen vertelt zij het verhaal over haar 17-jarige nichtje: "Toen zij laatst bij haar bushalte aankwam, liepen mensen meteen bij haar weg. Eenmaal in de bus eiste een andere reiziger dat ze de per direct de bus zou verlaten."

'Het is bewust iemand schaden'

Op Facebook stond deze week een filmpje waarin een Aziatisch meisje in een NS-trein werd belaagd door drie mensen. Zij werd niet alleen uitgescholden, ook hoestte één van de belagers in haar gezicht en riep daarbij "corona".

Meng heeft het filmpje met een steen in zijn maag bekeken. "Dit is toch verschrikkelijk. Sinds de uitbraak van het coronavirus lijkt iedereen een goed excuus te hebben gevonden om de disrespect voor mensen van Chinese komaf of mensen met een Aziatisch uiterlijk meer openlijk en expliciet te uiten."

Hij noemt het een uitlaatklep voor deze mensen. "Ze doen het om hun frustraties af te wimpelen op anderen. Het effect ervan is natuurlijk onacceptabel."

Voor Didi is het onbegrijpelijk dat niemand in lijkt te grijpen als dit soort nare situaties zich voordoen. "We tolereren het allemaal, maar we moeten echt voor elkaar opkomen gewoon. Gelukkig hebben we tegenwoordig een telefoon waar een camera op zit, waarmee we het vast kunnen leggen en mensen exposen."

Hanky Panky Shanghai!

Meng en Didi benadrukken dat racisme tegenover Chinezen, maar ook andere Aziaten al heel lang bestaat. "Het is gewoon normaal geworden. Het is zo'n systematisch fenomeen", benadrukt Meng.

Het zit hem al in kleine dingen, zoals bijvoorbeeld verjaardagsliedjes die je op school leert. "Ik durf te wedden dat er niemand is in Nederland van Aziatische komaf die niet jaarlijks geconfronteerd werd met het Hanky Panky liedje", zegt Meng.

Hij legt uit dat er heel veel Aziaten zijn die het gewoon laten gaan, omdat zij vinden dat het niet slecht bedoeld is. "Maar, anderen vinden het echt beledigend en een ingebakken vorm van openlijk racisme."

Het is maar een grapje

Yenyen behoort tot die tweede groep. Zij kan het niet langer aanzien dat kwetsende opmerkingen worden weggewuifd onder het mom van: 'Het is maar een grapje'.

"Ik krijg vaak de vraag of ik mijn katten en hond opeet. What the fuck?", denkt Yenyen hardop. Een andere 'grap' die ze naar eigen zeggen al heel haar leven te horen krijgt, omdat haar ouders een restaurant hebben: "Het is rood en het vliegt? Nou? Sambal-Bij. Dit is toch gewoon niet leuk!"

Voor Meng is de irritatie van Yenyen heel herkenbaar. Hij heeft hiervoor een mooie term: 'vermoeide frustratie'. "Je groeit hier in Nederland op met allerlei dingen die niet prettig zijn. Eerst word je boos, op een gegeven moment raak je er aan gewend. En nu, rond het coronavirus, is het van: hier gaan we weer. Diep van binnen kookt je bloed."

Volgens Didi is het belangrijk dat de grens hier en nu wordt getrokken. "Racisme moet gewoon worden gestopt, we hebben het veel te lang getolereerd."

Nederig imago

Dit heeft volgens haar ook te maken met een stukje cultuur. "Wij Aziaten zijn iets terughoudender en rustiger. Wij laten het vaak allemaal maar gaan. Hierdoor hebben Aziaten een nederig imago, waardoor mensen denken dat ze over ons heen kunnen lopen." Haar boodschap is duidelijk: "Roep het een halt toe. Trek je mond open en geef je grenzen aan."

Yenyen is het helemaal met Didi eens en vult aan: "Mijn ouders spraken bijvoorbeeld geen Nederlands, die hadden dus geen idee wat er allemaal over hen werd gezegd. De jongere generaties weten het wel. Dus het is echt tot hier en niet verder."

#ikchinees

Om een tegenwicht te bieden tegen de negativiteit en argwaan richting Aziaten, startte vrijdag een speciale campagne: #ikchinees.

De vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) vraagt iedereen om een lekker bordje chinees te eten en hiervan een foto op sociale media te zetten met de hashtag '#ikchinees'.