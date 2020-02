Boer in Nieuw-Lekkerland plant bomen in strijd tegen CO2: 'We kunnen een schakeltje zijn'

"We kunnen een schakeltje zijn in het geheel. Ik denk dat als we het met elkaar doen, we heel ver kunnen komen." Boer Jasper Meerkerk uit Nieuw-Lekkerland wil iets doen om de CO2-problemen terug te dringen. Hij heeft daarvoor een deel van zijn land vrijgemaakt en er knotwilgen neergezet, die kilo's CO2 kunnen opnemen.

Auto's en vliegtuigen stoten CO2 uit en mensen ademen het uit. De CO2-uitstoot is een groot probleem, want het is slecht voor het milieu en het draagt bij aan de opwarming van de aarde.

De boeren in de Alblasserwaard willen daar iets aan doen door de bomen te planten. Een boom kan per jaar namelijk zo'n twintig kilo CO2 opnemen en opslaan in het hout. "Dat is een mooie bijdrage om de CO2 te reduceren", legt ecoloog Gijsbert Pelikaan uit. Hij is projectleider bij Den Hâneker, een agrarische natuurvereniging in Groot-Ammers.

Subsidie

Het bomenplantproject van Den Hâneker heeft subsidie gekregen van het Europees Landbouwfonds en de provincie Zuid-Holland. Voor het einde van het jaar moeten er honderden bomen en struiken staan bij tachtig agrarische bedrijven in de Alblasserwaard en de gemeente Vijfheerenlanden.

"Jaren hebben we hard geproduceerd", zegt boer Jasper Meerkerk. "En het is belangrijk dat we nu weer naar een evenwicht gaan. Dat kunnen we met de bomen doen. Ook door mest anders uit te rijden, kunnen we daar een stukje aan bijdragen. We kunnen een schakeltje zijn in het geheel en ik denk als we het met elkaar doen, we heel ver kunnen komen."

Dat denkt Pelikaan ook. "Als we massaal bomen aanplanten - wereldwijd, maar ook zeker in Nederland - kunnen we daar allemaal een bijdrage aan leveren. Als boeren dat ook doen, want die hebben veel land in gebruik, kan dat een belangrijke bijdrage leveren."