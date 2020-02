Het weer van vandaag: wind neemt toe

Vandaag is het bewolkt en blijft het droog. De zuidwestenwind neemt in de loop van de dag in kracht toe en wordt vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6. Het wordt vanmiddag 12 graden.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en neemt vanuit het noordwesten de kans op wat lichte regen verder toe. De zuidwestenwind wakkert verder aan en wordt krachtig en aan zee hard of stormachtig, windkracht 7 of 8. Ook bestaat er kans op zware windstoten tot 80 km/u. Het blijft extreem zacht; de temperatuur komt niet lager uit dan 12 of 13 graden!

Morgen is het bewolkt met perioden met regen en in de middag regent het flink door. Met een temperatuur van maar liefst 15 graden wordt het extreem zacht en wordt het de warmste 16e februari sinds het begin van de waarnemingen op Rotterdam Airport.

De zuidwestenwind waait krachtig en langs de kust hard tot stormachtig, windkracht 6 tot 8. Er bestaat kans op zware windstoten tussen 75 en 90 km/u.

Vooruitzichten

De dagen erna is het wisselend bewolkt met een enkele bui. Op dinsdag vallen de meeste buien. De middagtemperatuur zakt naar een graad of 9, maar daarmee blijft het nog steeds te zacht. Er staat de eerste dagen nog een stevige zuidwestenwind. Winterweer zit er tot eind van de maand niet in.