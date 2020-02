'Explosieven van bombrieven allemaal verstuurd in Delft-souvenirzakjes'

De explosieven in de bombrieven die afgelopen tijd onder meer naar bedrijven in Rotterdam zijn verstuurd, zaten telkens verpakt in een papieren zakje met een aanzicht van Delft. Dat meldt De Telegraaf.

De zakjes vormen het voornaamste aanknopingspunt in het recherche-onderzoek. "Het is ongeveer net zo groot als een post-it note of een dubbelgevouwen portemonnee", zegt recherche-chef Olivier Dutilh in de krant . De zakjes zijn te koop bij souvenirwinkels.

"Wanneer iemand zonder duidelijke reden om meer van dit soort zakjes heeft gevraagd in een winkel of deze om onduidelijke reden in behoorlijke hoeveelheid bezit of heeft besteld, dan is dat interessant voor ons."

CIB

Sinds begin dit jaar zijn elf bombrieven verstuurd naar adressen in onder meer Rotterdam, Amsterdam, Kerkrade en Utrecht. In Amsterdam en Kerkrade kwamen brieven woensdag tot ontbranding met een lichte knal. Dat was voor het eerst dat bombrieven ontbranden. De inhoud van de zakjes had ook kunnen exploderen, zegt de politie, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.

De bombrieven die begin vorige maand opdoken bij onder meer een Rotterdams autobedrijf en tankstation, hadden een sticker erop met het logo van CIB, een incassobureau uit Rotterdam. Dit bedrijf heeft niets met de verzending te maken. Op de brieven van deze week zat geen logo van het CIB.

De dader eist in de brieven 'een aanzienlijk bedrag' in bitcoins, zo werd eerder deze week bekend. Om wat voor bedrag het precies gaat, is niet duidelijk.

Justitie looft een beloning van 15 duizend euro uit voor de gouden tip.