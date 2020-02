Sterdirigent Yannick (even) terug naar Rotterdam

Superster Yannick koos uiteindelijk voor een baan als chef van de Metropolitan Opera, misschien wel het meest prestigieuze orkest van de wereld. "Ik had er wel op gerekend dat het goed zou zijn", schreef een journalist van New York Times na zijn debuut daar, "maar niet zo goed."

Maar Yannick vergat Rotterdam ook na deze nieuwe successen niet. Dit weekend is hij terug om een sprookjesopera van Strauss te dirigeren, met een internationale sterrencast en een glansrol voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

André Heuvelman van het orkest is dolblij, vertelt hij in het tv-programma To Do op TV Rijnmond. "Ik heb heel veel jaar met hem mogen spelen als trompettist. Hij is een waanzinnig gave gozer."

Yannick dirigeert zondag om 14:15 uur in De Doelen. Kaarten zijn te koop vanaf 10 euro.