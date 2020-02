Loterijprijs van 450 duizend euro valt in Gorinchem

Een loterijspeler zal afgelopen Valentijnsdag niet gauw vergeten. Hij of zij won in Gorinchem maar liefst 450 duizend euro door alle tien getallen goed te raden bij de Lucky Day-loterij. De inzet? 1,50 euro.

Het winnende lot werd gekocht bij een supermarkt in het Piazza Center in Gorinchem. De Nederlandse Loterij is op zoek naar de winnaar, zodat het lot gecontroleerd kan worden en het prijzengeld kan worden uitbetaald.

Bij Lucky Day moeten spelers uit tachtig getallen één tot tien getallen kiezen. De te winnen prijs is hoger wanneer met meer getallen wordt gespeeld. De geluksvogel won de megaprijs door de minimale inzet van 1,50 euro in te zetten op tien getallen.

Minpuntje: van de 450 duizend euro, verdwijnt bijna 140 duizend euro in de staatskas vanwege de kansspelbelasting.