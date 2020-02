SEH Franciscus Gasthuis & Vlietland uren dicht na technische storing

Patiƫnten van het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Schiedam en Rotterdam werden zaterdag doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de regio. Door een technische storing werkten de systemen niet optimaal. De Spoedeisende Hulp (SEH) van beide locaties was dicht en geplande operaties werden afgezegd. De problemen waren rond 14:45 uur verholpen.