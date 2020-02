Onbekende man misbruikt fietster in Capelle aan den IJssel

De dader is weggerend richting de Slotlaan. Het is een getinte man tussen de 30 en 35 jaar met een soort sikje aan zijn kin. Volgens de politie rook hij naar zware parfum.

De politie is direct een onderzoek gestart in de omgeving. Daarbij is onder meer een politiehond ingezet. De verdachte is nog niet gevonden. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord wordt gevraagd zich te melden bij de politie.