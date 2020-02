Coalitiepartijen zetten PRO Sliedrecht aan de kant

Volgens de andere coalitiepartijen is het onderlinge vertrouwen verdwenen, omdat er intern te vaak meningsverschillen ontstaan. Daardoor ontbreekt het aan stabiliteit en betrouwbaarheid in de coalitie, zeggen de partijen.

"Wij betreuren dat deze stap nodig is", schrijven de fractievoorzitters van SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA. "Het is geen gemakkelijke keuze, maar we zien in deze omstandigheden onvoldoende basis om met PRO Sliedrecht verder samen te werken."

PRO Sliedrecht leverde één wethouder, Hanny Visser-Schlieker. Zij was verantwoordelijk voor zorg en welzijn, cultuur, sport, onderwijs, personeel en organisatie en gemeentelijk vastgoed. Haar portefeuilles worden tijdelijk verdeeld tussen de wethouders Spek van het CDA en Vat van SGP-ChristenUnie. Een wethouder van PvdA moet haar op korte termijn gaan vervangen.

Pro Sliedrecht laat weten overrompeld te zijn door de breuk. De partij wacht nog op uitleg van de voormalige coalitiegenoten.