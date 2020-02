De politie heeft afgelopen week een lading cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. In een container met schroot uit Brazilië zat 270 kilo cocaïne.

Vijf verdachten tussen de 28 en 49 zijn aangehouden. De cocaïne is vernietigd.

Het is al de derde vangst in de haven die deze maand naar buiten kwam. Eerder vond de douane duizend kilo cocaïne in een container met bananen uit Ecuador en zaterdagochtend nog eens vijfhonderd kilo in een container met mango's uit Brazilië.