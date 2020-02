Auger-Aliassime na spannend duel in finale ABN AMRO WTT

De Canadees Felix Auger-Aliassime heeft in een spannend duel met de Spanjaard Pablo Carreno Busta aan het langste eind getrokken. De nummer 21 van de wereldranglijst won de thriller in twee sets van de Spanjaard (7-6, 6-4).

In de eerste set kwam het aan op een tie-break. Auger-Aliassime trok die overtuigend naar zich toe met 7-2. In de tweede set wist Auger-Aliassime de Spanjaard te breaken waardoor hij de set met 6-4 binnen wist te slepen. Met zijn negentien jaar is Auger-Aliassime de jongste finalist ooit in Ahoy.

Voor Auger-Aliassime is het de eerste keer dat hij in de finale staat van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Canadees kan vanaf 19:30 uur kijken wie zijn tegenstander op zondag wordt. Dan spelen Filip Krajinovic en Gaël Monfils tegen elkaar voor de laatste finaleplek.