Zelfkritische Rayhi: 'Met die rode kaart zette ik mijn positie op het spel'

Mohamed Rayhi kan na een schorsing van één wedstrijd zijn rentree maken bij Sparta in het thuisduel tegen FC Groningen. Rayhi kijkt uit naar het duel met de Groningers, maar durft nog niet te zeggen of hij een basisplaats krijgt van trainer Henk Fraser. "Never change a winning team, zeggen ze weleens."

Fraser zal zijn team toch aan moeten passen. Spits Ragnar Ache raakte in het gewonnen thuisduel met ADO Den Haag opnieuw geblesseerd. Toch durft Rayhi niet te hard te hopen op een basisplaats tegen FC Groningen. "Ik heb tegen FC Twente één wedstrijd voorin gespeeld, maar Joël Piroe viel tijdens mijn schorsing ook goed in. De trainer moet nu gewoon een keuze maken. Het is mijn eigen fout dat ik een rode kaart pakte tegen Twente, dan breng je je positie in gevaar. Het is mijn eigen schuld. Als ik niet speel zal ik mijn stinkende best doen als ik inval", verklaart de zelfkritische Rayhi zijn twijfel over een basisplaats.

Onbewust minder drang

Sparta heeft in uitwedstrijden moeite om een resultaat te behalen. Van de elf uitwedstrijden won Sparta er maar één. Rayhi kan de slechte statistiek in uitwedstrijden niet goed verklaren. "We weten zelf ook niet waar het aan ligt. In het Kasteel hebben we door het veld waar we elke dag op trainen en de supporters een thuisgevoel. In uitwedstrijden hebben we niet echt de drang die we thuis hebben. Ik denk dat dat onbewust gebeurt."

Sparta speelt zondag om half drie tegen FC Groningen in de eredivisie. De wedstrijd is live te beluisteren via Rijnmond Sport.