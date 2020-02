Amateurvoetbal: Nederlaag voor Excelsior Maassluis en Jong Sparta

Excelsior Maassluis heeft geen punten weten te pakken tegen Noordwijk. In Maassluis werd het 0-1. Lang leek het erop dat Excelsior Maassluis een punt ging overhouden aan het duel tegen Noordwijk maar invaller Fanuel Waandels dacht daar anders over. De aanvaller nam in de 83ste minuut de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening.

Jong Sparta ging op Het Kasteel onderuit tegen Spakenburg. Tegen de grootmacht uit Bunschoten-Spakenburg werd het 2-4. Mohammed Tahiri opende na 25 minuten spelen de score namens Jong Sparta. Nog voor rust kwam Spakenburg door treffers van Marlon Versteeg en Koos Werkman op 1-2. Na rust liep Spakenburg door treffers van Versteeg en Brinkman uit naar 1-4 en bracht Mohammed Tahiri de eindstand in de blessuretijd nog op 2-4.

Derde Divisie

BVV Barendrecht heeft gelijkgespeeld tegen de amateurs van Ajax. Op sportpark De Bongerd werd het 1-1. Barendrecht liet na een minuut of tien al de eerste grote kans liggen om al snel op voorsprong te komen. Peter de Lange mocht vanaf elf meter aanleggen maar faalde.

Ook na rust kreeg Barendrecht diverse kansen om de score te openen maar het duurde tot de 68ste minuut voordat Danny Monster de wel wist binnen te werken. Lang kon Barendrecht echter niet genieten van de voorsprong want in de 74ste minuut maakte Ajax via Marijn Sterk. Vlak voor tijd kreeg Niels Vorthoren nog een grote kans om Barendrecht de drie punten te bezorgen maar ook dit keer ging de bal er niet in. Door het gelijkspel blijft Barendrecht in de subtop staan van de Derde Divisie.

SteDoCo speelde in Hoornaar gelijk tegen ONS Sneek. De Friezen kwamen voor rust door Ruendel Martina op een 0-1 voorsprong. Charlton Vincento tekende tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker.

