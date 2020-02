Tennis Plaza - Aflevering 6: Richard Krajicek en finale rolstoeltennis

Samen met Krajicek blikt Nolles terug op de eerste halve finale van het toernooi. De Canadees Felix Auger-Aliassime bereikte ten koste van Pablo Carreno Busta de finale. Volgens Krajicek is Auger-Aliassime één van de spelers waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. "Ik volg hem al heel lang. Hij is altijd al goed geweest. Vanaf zijn twaalfde viel hij al op. Het is een hele harde werker. Hij doet me een beetje aan Lleyton Hewitt denken. Hij kan een mindere periode hebben, maar hij bleef keihard werken. Twaalf maanden lang moest hij blijven knokken, en uiteindelijk werd dat beloond. Als je die instelling hebt, dat hebben alleen de groten. Voor mijn gevoel is hij toekomstig nummer één van de wereld."

Vrouwentoernooi



Sinds jaar en dag tennissen de mannen tijdens het ABN AMRO WTT in Ahoy. De vraag lijkt dan ook logisch of er ook ruimte is voor een damestoernooi. Volgens Krajicek is dat echter slecht te realiseren door andere toernooien voor de dames. "We zouden het wel willen, maar er zijn verschillende redenen waarom dat niet kan. Ooit was het toernooi in Antwerpen de week voor of tijdens ons toernooi. Dat was te dichtbij om hier nog een vrouwentoernooi te organiseren. Nu heb je twee grote toernooien in het Midden-Oosten aankomende maandag. Er is ook geen licentie van het hoogste niveau beschikbaar nu."

Rolstoeltennisfinale

In de rolstoeltennisfinale speelden de nummers één en twee van de plaatsingslijst tegen elkaar. Alfie Hewett en Gordon Reid wonnen vrijdag al samen de dubbelspelfinale in Ahoy. Hewett won na de dubbel nu ook het single-toernooi door Reid met 6-0 en 6-3 te verslaan. Hewett is erg blij met zijn titel. "Het is voor mij heel special hier te winnen. Het voelt als een vijfde Grand Slam. We worden hier goed behandeld. Het is net alsof ik Roger Federer ben. Het is leuk dat ons toernooi hier gekoppeld is aan het ATP-toernooi. Er zijn maar één of twee andere toernooien waar we naast andere geweldige tennissers spelen. We voelen ons er echt professionals door."