Messenverbod in Ridderkerk: 'Het is bitter serieus'

De Ridderkerkse politiek neemt maatregelen tegen het messenbezit onder jongeren. Aanleiding is een recente steekpartij bij het Gemini College in Ridderkerk. Een 13-jarige leerling stak in op een 16-jarige medeleerling die levensgevaarlijk gewond raakte.

Bitter serieus

De Ridderkerkse gemeenteraad wilde vrijwel unaniem een messenverbod. Ook preventief fouilleren moet mogelijk worden.

Hoewel ze in de dagen na de steekpartij bij het Gemini College nog zei geen messenverbod te overwegen, is burgemeester Attema nu blij met dat besluit van de raad. "Het is echt bitter serieus. Het zijn hele jonge jongens die met hele grote messen op straat lopen. En als we dat kunnen afpakken, dan zullen we alles op alles zetten om dat ook te doen."

Fluïde

Maar ook met een verbod is het moeilijk het messenbezit te doorbreken, erkent de Ridderkerkse burgemeester. "Het is voor ons heel moeilijk te grijpen, omdat alles zich afspeelt via internet en sociale media. Dit noemen we fluïde. Het is bijna niet te pakken en niet te doorbreken."



Preventieve werking

Fractievoorzitter van Partij 18plus Lucien Westbroek, die het initiatief nam voor een messenverbod, gelooft in een preventieve werking van het verbod. "Je ziet dat jongeren die met messen op zak lopen weinig angst hebben om gepakt te worden. Zeker als niet alle messen verboden zijn. Dus als je echt een messenverbod gaat handhaven en controleren, zit er hopelijk wel de angst in van: ik kan gepakt worden en dat heeft gevolgen."

'Schei uit!'

In de winkelstraten van Ridderkerk is veel steun voor het messenverbod. "Er gebeuren hier zulke gekke dingen dat het snel aangepakt moet worden," zegt een Ridderkerkse met een kinderwagen. Een moeder met drie kinderen vraagt zich hardop af: "Kinderen met messen? Schei uit, dat kan niet!"



Volgens burgemeester Attema zijn het de ouders die met hun kinderen het gesprek aan moeten gaan over messen. "Ik vertelde mijn ouders vroeger ook niet alles, maar probeer te achterhalen waar het kind mee bezig is. Werk aan die vertrouwensband. Als u merkt dat uw kind bang is, dan wil je hem toch helpen. Trek aan de bel, u hoeft het niet alleen te doen."

Eerder maakten we deze reportage met een mesdragende jongen uit Rotterdam-Zuid en een opvoeddeskundige: