Groep tieners slaat jongen hersenschudding bij beroving in Bleiswijk

De twee slachtoffers werden rond 14:30 uur op het Hazenpad in Bleiswijk door de groep aangevallen. Ze moesten hun telefoon en andere waardevolle spullen geven en werden tegen het hoofd geslagen. Een van de twee kreeg daarbij mogelijk een klap met een vuurwapen. Hij moest naar de huisarts om behandeld te worden.

Agenten hebben later op de middag met getrokken wapens twee jongens opgepakt in de Luijtenstraat in Berkel en Rodenrijs. Een derde kwam zichzelf melden op het bureau. Drie anderen werden aangehouden in Bleiswijk. De verdachten zijn 16, 17 en 18 jaar oud.

De politie zoekt nog naar de rest van de groep.