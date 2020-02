Sjinkie Knegt maakt rentree op Dordts ijs

Precies vierhonderd dagen na zijn ongeluk met een houtkachel stond shorttracker Sjinkie Knegt weer op het ijs. Tijdens de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht kwam de Fries in actie op de relay. Voor Knegt was het wennen om aan de wedstrijdstart te staan. "Om na vierhonderd dagen weer te rijden is echt even anders."

Dat andere gevoel heeft voor Knegt vooral te maken met gewenning en het gebrek aan wedstrijdritme. "Het gevoel is even anders. Ik weet niet meer hoe het is om met wedstrijdspanning te rijden. Normaal was ik zeker van mij zaak, maar nu is het allemaal nieuw voor me. Dat is toch even anders."

Voor Knegt is alle aandacht rondom zijn persoon een welkome opsteker. Tijdens fotosessies met fans krijgt de shorttracker veel bemoedigende woorden. "Ik probeer gewoon te genieten van deze dagen. Dat lukt wel aardig deze dagen. De mensen wensen me veel succes en het beste. Ik geloof dat iedereen er heel blij mee is dat ik er weer bij ben. Daar probeer ik zoveel mogelijk van te genieten."

Knegt bereikte met het Nederlands mannenteam op de relay de halve finale. De Nederlanders werden derde in hun kwartfinale achter Zuid-Korea en Canada, maar plaatsten zich op basis van hun tijd alsnog voor de halve finale.

Bekijk het volledige item over de rentree van Sjinkie Knegt in Dordrecht bovenaan het artikel.