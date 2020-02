Speciaal songfestival voor dak- en thuislozen: 'Zij hebben ook het recht om iets te bereiken'

"Dus ik wil juist dat die groep nu ook een keer in het daglicht komt", vertelt Broekhart, die het festival wil organiseren. "Dit zijn ook mensen, ze hebben ook recht om iets te bereiken. Dak- en thuislozen worden bij dit speciale songfestival geaccepteerd in hun eigen groep, dus dan denk ik dat ze wel mee willen doen."

Hoe en wanneer het evenement gaat plaatsvinden, is nog niet helemaal concreet. "De bedoeling is dat we overal in Rotterdam voorrondes gaan proberen te houden, in ieder geval in Islemunda (een theater in IJsselmonde, red.). Het is nog even kijken op welke locatie we uiteindelijk de grote finale organiseren."

'Onder het tapijt geschoven'

Danny Wagenaar was ooit dakloos, maar heeft inmiddels alweer jaren een eigen huis. Zij doet als zangeres in ieder geval mee aan het speciale songfestival. "Dakloze mensen zijn gewoon nummers en worden onder het tapijt geschoven, alsof ze er niet bij horen, daarom doe ik mee."

"Het is een hard leven, maar ik ben trots dat ik het heb doorstaan en er zelf uit ben gekomen", blikt Wagenaar terug op haar tijd als dakloze. "Als je er zelf bovenop wil komen lukt het, aan de hulp van stichtingen heb je niets."

Supertalent

Zangeres Marleen Baas vindt het songfestival voor dak- en thuislozen een heel goed idee. "Door die ervaring zou je misschien wel een beetje licht zien gloren. En misschien zit er een supertalent bij, die wereldberoemd wordt. Dat zou heel mooi zijn!"