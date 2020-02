Winnaar Hewett: 'Dit rolstoeltennistoernooi zou de vijfde Grand Slam moeten zijn'

In de finale van het ABN AMRO Wheelchair Tournament won de Brit Alfie Hewett van landgenoot Gordon Reid. Als duo wonnen Hewett en Reid al het dubbelspel toernooi. In het enkelspel was Hewett veel te sterk; 6-0 en 6-3.

Winnaar Alfie Hewett gaf het ABN AMRO Wheelchair Tournament na afloop een mooi compliment door aan te geven dat het toernooi de vijfde Grand Slam zou moeten worden in het rolstoeltennis. "Deze overwinning was voor mij heel speciaal. Dit toernooi voelt als een vijfde Grand Slam. We worden hier erg goed behandeld. Het is net of ik Roger Federer ben."

Complimenten

Esther Vergeer, directeur van het rolstoeltoernooi, was blij verrast met de woorden van Hewett. "Ik hoorde hem dat ook zeggen, dat vind ik echt heel tof. Michael Scheffers zei eerder deze week ook dat het voelt als een vijfde Grand Slam. Dat is het grootste compliment dat we kunnen krijgen. Een Grand Slam staat toch bekend als glitter en glamour, alles is geregeld voor de spelers."

De finalewedstrijd zorgden voor veel plezier bij Vergeer. Ze is dan ook hoopvol gestemd over het niveau van het rolstoeltennis in de aankomende jaren. "Deze finale is een prototype voor hoe rolstoeltennis moet zijn. Er werd heel aanvallend gespeeld, met heel veel lef. Ze speelden veel hoge ballen met veel spin, wat in het rolstoeltennis moeilijke ballen zijn omdat je daar niet makkelijk bijkomt. Als dit de nieuwe generatie rolstoeltennissers gaat zijn, kunnen we heel veel mooi rolstoeltennis verwachten in de aankomende jaren."

Bekijk de reportage over de finale van het rolstoeltoernooi hierboven terug. De terugblik op het toernooi met Esther Vergeer vind je daarnaast terug.