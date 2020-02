Gaël Monfils verslaat Krajinovic en gaat titel verdedigen

Monfils en Krajinovic gingen in de eerste set lang gelijk op. Pas bij een 5-4 voorsprong voor Fransman Monfils wist hij Krajinovic te breaken en de set met 6-4 naar zich toe te trekken.

In de tweede set kwam Monfils sneller tot een break. Bij 1-2 werd Krajinovic gebroken door de titelverdediger. De Serviër verweerde zich kranig door Monfils direct terug te breaken. Op 5-4 poetste Krajinovic nog vijf matchpoints van Monfils weg om tot 5-5 te komen. In de tiebreak werkte Monfils eerst een setpoint weg om de tiebreak vervolgens met 7-5 te winnen.

Gaël Monfils speelt in de finale tegen Candees Felix Auger-Aliassime. Voor Monfils is het zijn derde finale in Ahoy. De nummer negen van de wereldranglijst verloor in 2016 de finale van Martin Klizan. Afgelopen jaar won Monfils in drie sets van Stan Wawrinka.