Turnster Naomi Visser heeft hoop op Olympische Spelen: 'Ik hoop ernaar toe te mogen'

Topturnster Naomi Visser kwam zaterdagavond langs in Tennis Plaza om met presentator Dennis Kranenburg te praten over haar ambities en de Olympische Spelen in Tokio. De Papendrechtse turnster behoort tot één van de zeven turnsters die in de voorselectie zit voor het Nederlandse turnteam dat naar de Olympische Spelen mag.

"We zitten met zeven dames in de voorselectie, maar daar kunnen er nog meer bijkomen", legt Visser uit. "Voor de Olympische Spelen hebben we nog twee kwalificatiewedstrijden. Dan moet ik zorgen dat ik bij de beste vier zit, want er gaan er maar vier naar Tokio."

Visser is bescheiden als het gaat over haar kans om de Olympische Spelen te halen. "Het ligt eraan hoe goed iedereen op die momenten is. Ik wil wel zeggen dat ik bij die beste vier hoor, maar dat vind ik lastig om te zeggen. Ik hoop naar de Olympische Spelen te mogen."

Voorbereiding op Olympische Spelen

De Nederlandse turnsters horen pas twee weken voor de Olympische Spelen of ze daadwerkelijk naar Tokio mogen afreizen. Dat late beslismoment is voor Visser gunstig om zich voor te bereiden op de Olympische spelen. "Je hebt ruim de tijd om je voor te bereiden op de wedstrijden en wedstrijdfit te worden. Nu kunnen we trainen totdat programma echt stabiel wordt. Dan heb je hier in Nederland nog twee wedstrijden om het uit te testen."

In haar voorbereiding op de Olympische Spelen heeft Visser ook een turnwedstrijd in Japan uitgekozen. "Daar kan ik me voorbereiden door op die toestellen te trainen, maar ook alvast te oefenen met een jetlag. Daar doe ik belangrijke wedstrijdervaring op", verklaart Visser haar keuze. "In december zijn we al op stage geweest in Japan, het is toch acht uur tijdsverschil. Dat merk je dan wel."

De medaillekansen van Nederland lijken niet zo groot bij het turnen op de Olympische Spelen. "Vooral Amerika, Rusland en China zijn de favorieten. Het is lastig voor ons om daarmee te concurreren. Die landen hebben veel meer turnsters om uit te kiezen. Dat maakt het des te bijzonderder dat wij als klein Nederland zo dichtbij de top zitten."

Beluister het volledige interview met Naomi Visser bovenaan het artikel.